В «День снега» мурманчане встали на лыжи

В минувшее воскресенье мурманчане отметили Всемирный день зимних видов спорта («День снега»). Тысячи горожан вышли на трассу СК «Снежинка, в рамках фестиваля «Лыжня зовёт».

– Выходные на «Снежинке» стали доброй мурманской традицией, – отметил заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Дмитрий Блохин. – К услугам любителей спорта теплый бесплатный автобус и хорошо освещенная трасса.

К слову, лыжная дистанция спорткомплекса «Снежинка» имеет протяженность 2100 метров. По всей длине трассы установлено современное освещение, работу которого контролирует мощный компьютер. Для безопасности любителей спорта ведется видеонаблюдение.