В День влюбленных Мурманск будет участвовать во всероссийской акции «AZIMUT Hotels зажигает сердца»

В День святого Валентина сеть «AZIMUT Hotels» второй год подряд проводит всероссийскую акцию «AZIMUT Hotels зажигает сердца». В назначенное время на фасаде высотных отелей сети, расположенных в разных городах России, появятся огромные светящиеся сердца. Они будут сформированы из окон номеров отеля с включенным электричеством.

Акция будет проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Мурманске, Уфе, Воронеже, Астрахани, Новосибирске и Владивостоке. Помогут состояться флэш-мобу гости отелей «AZIMUT Hotels».