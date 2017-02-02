В ДК им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир»

4 февраля в 14.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов города Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – «Герои Древней Греции». Каждый конкурсант посвятит свое выступление мифам и легендам Древней Греции. Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время этапа «Дельфийские оракулы», «Чудеса Древней Греции» раскроют творческие способности конкурсантов, а «Путеводная нить» позволит участникам продемонстрировать свои спортивные навыки. Во время этапа «Колесо времени» юноши предстанут в образе Греческих героев.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья как средства их самовыражения и реализации.