В дни новогодних праздников коллектив ансамбля Северного флота будет выступать с новой концертной программой

Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота в дни новогодних каникул каждый день будет выступать перед военными моряками и членами их семей по всей Мурманской области.

Как сообщили в пресс-службе СФ, для этого артисты подготовили новую концертную программу. Ансамбль представит новую концертную программу для военнослужащих и членов их семей. Со 2 января концерты творческого коллектива будут проходить ежедневно.

2 января в Североморске состоятся выступления перед личным составом войсковой части. 3 января в Мончегорске пройдёт концерт бригады ансамбля для военнослужащих одного из соединений объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны СФ. 4 января в Североморском Доме офицеров состоятся выступления перед личным составом соединений ракетных, десантных, противолодочных кораблей. Также артисты творческого коллектива дадут праздничные концерты в других флотских гарнизонах и пунктах базирования соединений подводных сил, ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота.

Творческий коллектив постоянно совершает гастрольные поездки для поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством военнослужащих, выполняющих задачи в суровых климатических и боевых условиях. Артисты неоднократно выступали для воинов-североморцев в Арктике. По традиции, концертные программы включают военные, народные и современные произведения разных жанров.