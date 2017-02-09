В долах как в шелках - Центробанк объявил о критически опасном показателе внешнего долга России

Центробанк РФ выразил обеспокоенность ситуацией с внешним долгом России, сообщает «Росбалт». По данным ЦБ, сейчас соотношение внешнего долга к ВВП оказалось худшим за все годы (с 2004), которые регулятор ведет статистику, и превысило критический показатель.

На конец 2016 года это соотношение составляло 42%, тогда как ещё в конце 2015 года равнялось 39%, в 2014 находилось на отметке в 29%, а в 2013 — 33%. Отметим, что приемлемой нормой МВФ и Счетная палата считают 25%.

Все превышающие это число показатели СП уже называет «критическими».

В итоге в декабре 2016 года внешний долг страны составлял 518,7 миллиарда долларов, таким образом на каждого гражданина России приходилось 3538 долларов.

На этом фоне сумма долга на конец года в 1,57 раза превышала все доходы от экспорта, при этом они также стали минимальными за последние 12 лет, составив лишь 279 миллиардов долларов. ЦБ отмечает, что на обслуживание внешнего долга Россия в конце третьего квартала минувшего года вынуждена была тратить 40% своей валютной выручки.