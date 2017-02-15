В Доме дружбы отметили 130-летний юбилей со дня рождения В.И. Чапаева

12 февраля в Доме дружбы Мурманской области состоялся вечер, посвященный 130-летию со дня рождения В.И. Чапаева - легендарного командира Красной Армии, участника Первой Мировой и Гражданской войн, кавалера четырёх Георгиевских крестов и советского ордена Красного Знамени.

Мероприятие было организовано Региональной общественной организацией Чувашское культурное общество «Чувашский край».

В.И. Чапаев родился в деревне Будайка Чебоксарского уезда Казанской губернии. Трудно сказать, кто он был по национальности, но чувашский народ гордится своим земляком и чтит память о нем.

Участники мероприятия подготовили видеопрезентацию, рассказывающую о жизни и подвигах В.И. Чапаева, пели песни на чувашском и русском языках, читали стихи о великом начдиве.

Дина Агеева, солистка чувашского ансамбля «Акатуй», заметила: «На подвигах наших великих земляков важно воспитывать молодое поколение. Надо помнить свои корни, знать свою историю, сохранять свои культурные традиции».

Много мифов и легенд связано с гибелью В.И. Чапаева. Много памятников установили потомки. Но один из них является уникальным. Он был установлен в Ленинграде во время Великой Отечественной войны в 1943 году во дворе военной академии связи. На скульптурной группе В.И. Чапаев восседает на вздыбленном коне с шашкой в руке. Рядом с полководцем изображены 7 фигур бойцов (матрос-балтиец, комиссар, работница, старый солдат, башкир, партизан и красноармеец), которые действительно воевали в составе дивизии Чапаева. Позировал скульптору М.Г. Манизеру сын великого полководца.

Ольга Люткевич, координатор проекта Дом дружбы, обратила внимание на то, что «становится хорошей традицией, отмечать в Доме дружбы знаменательные и памятные даты истории России».