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Мурманская область. Арктика04.02.17 07:30

В электронной библиотеке «Кольский Север» появится новая коллекция, посвященная Году экологии

Мурманская областная научная библиотека продолжает работу по оцифровке изданий для электронной библиотеки «Кольский Север». На сегодняшний день она включает более 4 тысяч книг, аудиовизуальных документов, фотодокументов, статей из журналов и сборников, а также периодических изданий о Мурманской области.

К Году экологии библиотека готовит новую электронную коллекцию «Природа и экология». В нее будут включены материалы о животном и растительном мире Мурманской области, ее природных особенностях, заповедниках, экологии и географии. В коллекцию войдут также ежегодные доклады о состоянии окружающей среды Мурманской области, литература по экологическому образованию, издания природоохранных общественных организаций Мурманской области, журналы «Прикладная экология» и «Живая Арктика».

 

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