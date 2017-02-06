В этапе Кубка «ТГК-1» по лыжным гонкам в Апатитах приняло участие рекордное количество спортсменов

5 февраля в г.Апатиты прошёл второй этап VII детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Участие в турнире приняли 270 лыжников из 15 городов и посёлков Мурманской области.

- Такое число спортсменов стало рекордным для наших соревнований и показывает растущий интерес к лыжным гонкам. Отличие Кубка «ТГК-1» в том, что выйти на старт может любой вне зависимости от опыта. Самым юным лыжникам традиционно вручаются специальные подарки для поощрения их стремления к спорту и преодолению сложностей. Для Мурманской области лыжные гонки являются одним из самых доступных массовых видов спорта, и соревнования призваны популяризировать занятия лыжами, привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни и установить спортивные связи между городами, - отметил директор турнира Игорь Ильин.

Победителем этапа стала сборная команда Апатитов, второе место заняли спортсмены из Мурманска, третье - из Мончегорска. «Малый» кубок среди поселков увезли лыжники из Мурмашей, на второе место пьедестала поднялась сборная п. Умбы, на третье - п. Зеленоборского.

Следующий этап пройдет 5 марта в Кировске. Спортсмены преодолеют длинные дистанции классическим стилем в масс-старте.