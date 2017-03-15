В феврале в магазинах россияне продолжили жмотничатьРАМКИ ЗАКОНА: Быть свидетелем совсем непросто, или Как выдержать давление системы правосудия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.03.17 08:10

В феврале в магазинах россияне продолжили жмотничать

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в феврале 2017 года потратил 531 рубль, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с февралем прошлого года средний чек вырос на 6,4%, что превосходит накопленную за этот период инфляцию в 4,6%, отмечает холдинг.

Относительно января 2017 года средний чек россиян почти не изменился, потеряв всего 2 рубля или 0,4%. При этом, средний чек петербуржцев даже после небольшого снижения в феврале по-прежнему превосходит средний чек москвичей - 718 рублей против 705 рублей соответственно.

В северной столице средний чек в феврале сократился с 720 рублей в январе, почти сравнявшись со значениями двухлетней давности, обогнав показатели прошлого года.

В Москве средний чек по итогам февраля оказался на 3 рубля меньше значения января. Теперь он близок по значению к показателям трёхлетней давности и аналогичного периода прошлого года. 

В других мегаполисах в феврале средний чек сохранил январское значение, а за год вырос на 5%. В городах с населением в 500 тысяч за месяц средний чек снизился на 1,2%, а за год вырос на те же 1,2%. Большие колебания были зафиксированы в городах-стотысячниках, где этот показатель за месяц потерял 5,3% от январского значения, а за год - прибавил 9,6%.

«Ромир» отмечает, что нынешний февральский чек не смог обогнать значение двухлетней давности, когда его величина равнялась 570 рублям. В целом же динамика среднего чека в феврале текущего года оказалась в привычных рамках традиционного снижения показателя в первые месяцы года. Только в 2014 году средний чек в феврале оказался выше январского значения.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 553 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году россияне стали спускать на покупки даже заначкиВ феврале в магазинах россияне продолжили жмотничать-PRO ВалютуКурс доллара укрепился почти на 16 копеек, евро – почти на 10 копеекКурсы валют в ожидании изменений цен на нефть-PRO ЭнергетикуЭнергетики «ТГК-1» обсудили перспективы сотрудничества с финскими коллегамиУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мартаМурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в Кандалакше-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыОфицерам ВМФ и их родственникам узаконили наследование кортиковПроведение переписи россиян через интернет депутаты узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения