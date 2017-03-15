В феврале в магазинах россияне продолжили жмотничать

Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин в феврале 2017 года потратил 531 рубль, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». По сравнению с февралем прошлого года средний чек вырос на 6,4%, что превосходит накопленную за этот период инфляцию в 4,6%, отмечает холдинг.

Относительно января 2017 года средний чек россиян почти не изменился, потеряв всего 2 рубля или 0,4%. При этом, средний чек петербуржцев даже после небольшого снижения в феврале по-прежнему превосходит средний чек москвичей - 718 рублей против 705 рублей соответственно.

В северной столице средний чек в феврале сократился с 720 рублей в январе, почти сравнявшись со значениями двухлетней давности, обогнав показатели прошлого года.

В Москве средний чек по итогам февраля оказался на 3 рубля меньше значения января. Теперь он близок по значению к показателям трёхлетней давности и аналогичного периода прошлого года.

В других мегаполисах в феврале средний чек сохранил январское значение, а за год вырос на 5%. В городах с населением в 500 тысяч за месяц средний чек снизился на 1,2%, а за год вырос на те же 1,2%. Большие колебания были зафиксированы в городах-стотысячниках, где этот показатель за месяц потерял 5,3% от январского значения, а за год - прибавил 9,6%.

«Ромир» отмечает, что нынешний февральский чек не смог обогнать значение двухлетней давности, когда его величина равнялась 570 рублям. В целом же динамика среднего чека в феврале текущего года оказалась в привычных рамках традиционного снижения показателя в первые месяцы года. Только в 2014 году средний чек в феврале оказался выше январского значения.