«В гармонии с природой» - Мурманске прошёл педагогический форум «От экологического образования – к экологической культуре»

В соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, утвержденным распоряжением правительства Мурманской области от 26.12.2016 № 318-РП, в ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в конце февраля состоялся педагогический форум «От экологического образования – к экологической культуре».

В работе форума приняли участие преподаватели ФГБОУ «Мурманский арктический университет», научные сотрудники ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», представители общественных и научных природоохранных организаций региона, средств массовой информации.

С приветственным словом к участникам Форума обратилась заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

В рамках Форума организована работа выставок «Инструментальные исследования окружающей среды» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), «Я с книгой открываю мир природы» (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека», ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека»), выставка учебно-исследовательских, социальных и творческих проектов, разработанных обучающимися, по вопросам охраны окружающей среды, «В гармонии с природой» (Мурманская областная общественная организация «Природа и творчество»), «Жизнь на камнях» (ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»), «Природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» (ГАУДО «МОЦДО «Лапландия»).

Участникам выставки, авторам социальных и учебно-исследовательских проектов в сфере охраны окружающей среды, заместитель Губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк вручила экземпляры Красной книги Мурманской области.

На пленарном заседании Форума выступили Макарова Ольга Акиндиновна, заслуженный эколог РФ, кандидат биологических наук, главный научный сотрудник научного отдела ФГБУ «Государственный заповедник Пасвик», Митина Елена Георгиевна, доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, доцент, профессор кафедры естественных наук ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», Левитес Дмитрий Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», действительный член Академии педагогических и социальных наук.

На круглом столе Форума «От экологии природы – к экологии души» специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, преподавателями ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», сотрудниками ГОАУ «Редакция газеты «Мурманский вестник», ФГБУН Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН, МОМОЭО «Природа и молодёжь», педагогическими работниками МАУДО «Детская эколого-биологическая станция» муниципального образования Кандалакшский район рассмотрены вопросы о взаимодействии природоохранных организаций с образовательными организациями, роли музеев и средств массовой информации в экологическом воспитании обучающихся, проблемы формирования экологического воспитания в образовательных организациях.

Педагогические работники приняли участие в творческих мастерских: «ИКТ-технологии в экологическом воспитании обучающихся»; «Арт-технологии в экологическом воспитании детей и молодежи»; «Игровая модель экологического воспитания обучающихся»; «Кейс-метод в экологическом воспитании»; «Проектная модель экологического воспитания»; «Тренинговая модель экологического воспитания»; «Тематические смены экологического профиля в детском оздоровительном лагере».

На форуме представлены экологические проекты: «Зеленые точки региона» (ООО «УК «ЦОО»), «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (в рамках реализации партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Экология России»), издание ФГБУ «Государственный природный Заповедник «Пасвик» «Фенологический атлас растений», «Эколята-дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»).