В гарнизоне Гаджиево ЗАТО Александровск чествуют подводников

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко поздравил военнослужащих с Днём моряка-подводника. Торжественное мероприятие состоялось в гарнизоне Гаджиево ЗАТО Александровск.

Заместитель губернатора передал командующему Подводными силами Северного флота контр-адмиралу Владимиру Гришечкину Памятный адрес губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

«Подводные силы составляют основу мощи флота, вносят бесценный вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов России, укрепление ее славы как великой морской державы. Современный подводный флот – это воплощение передовой конструкторской мысли, революционных идей в области кораблестроения, но, прежде всего, – это высокопрофессиональные специалисты-подводники, знающие, любящие и гордящиеся своей профессией», – говорится в Памятном адресе.

В своём выступлении Игорь Бабенко отметил, что Мурманскую область и Северный флот связывают давние и добрые отношения. Региональное правительство уделяет особое внимание решению социальных вопросов – строительству социально важных объектов в гарнизонах, адаптации и переподготовке военнослужащих, созданию новых рабочих мест, оздоровительному отдыху детей и многим другим. Так, в 2016 году сдан в эксплуатацию детский сад в Гаджиево на 300 мест.

По линии Минобороны здесь ведется строительство 8 жилых домов на 492 квартиры, из них 5 уже построено.

«В Мурманске будет построен филиал Нахимовского военно-морского училища, а значит, юные северяне смогут начинать строить военную карьеру со школьного возраста. Заключено и эффективно работает Соглашение между объединенным стратегическим командованием «Северный флот» и правительством Мурманской области по координации действий и обмену информацией по вопросам обороны и безопасности государства, предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидации их последствий», – напомнил Игорь Бабенко.

Заместитель губернатора подчеркнул, что в регионе налажено тесное взаимодействие исполнительных органов государственной власти и военного командования по всем значимым вопросам.

В рамках мероприятия за образцовое исполнение воинского долга, добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь моряка-подводника Почётным знаком губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены капитан I ранга Андрей Лосев, капитан I ранга Сергей Соколовский, капитан I ранга Алексей Юркин, капитан II ранга Юрий Павлов, полковник медицинской службы Константин Карякин, капитан II ранга Александр Федорин, капитан III ранга Максим Федоров, старший мичман Олег Ракин и старший мичман Олег Сорокин.