В Гайдаровском форуме принимает участие глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов

В третий раз принимает участите в Гайдаровском форуме член кадрового резерва под патронажем президента России, член генерального совета партии «Единая Россия», глава ЗАТО г.Североморск Александр Абрамов.

Гайдаровский форум начал работу в Москве и пройдёт в период с 12 по 13 января, объединенный единой темой: «Россия и мир: выбор приоритетов». Александр Абрамов примет участие в работе дискуссионных площадок: «Россия и мир: выбор приоритетов»; «Новая региональная политика»; «1917-2017: уроки истории минувшего столетия»; «Развитие государственной и гражданской службы»; «Технологии умных городов».

На дискуссионной площадке «Современный руководитель: грани личности и черты эпохи» ему предложено выступить по вопросу об открытости власти.

Следует напомнить, что во Всероссийском конкурсе местного самоуправления «Открытый муниципалитет» в номинации самый открытый глава муниципального образования Александр Абрамов дважды занимал первое место, в 2012 и 2014 годах.