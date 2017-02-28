В гимназии № 1 г.Полярные Зори состоялся смотр строя и песни среди учащихся

Согласно плану воспитательной работы МБОУ гимназия № 1 города атомщиков на 2016 – 2017 учебный год в рамках месячника военно-патриотического воспитания был проведён 8 школьный этап смотра строя и песни среди учащихся 4-5 и 8-10 классов. Цель мероприятия: формирование у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Родины и в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

В состав жюри входили: Каштанов П.А, учитель физической культуры (главный судья соревнования), Конкин А.Н., учитель физики, Бубнов В.Н., учитель технологии, Соломон Л.В., учитель ОБЖ, заместитель директора по ВР Вельдяскина Н.С.

В конкурсе приняли участие 13 классов (317 учащихся). Команды 4 «А» ,4 «Б», 4 «В», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 10 «А» и 10 «Б» классов показали отличный уровень подготовки и ответственного отношения к выступлению на конкурсе. Внешний вид команд соответствовал требованиям положения. Все элементы выступления, представленные в положении, были реализованы на хорошем уровне и в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. Члены жюри представители дали высокую оценку всем выступлениям и подготовке учащихся к проведению конкурса.

Все классы были награждены сладкими призами.