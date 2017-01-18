В ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» выявлены нарушения требований законодательства при обращении с наркотическими средствами

Прокуратурой города Оленегорск проведена проверка соблюдения законодательства при обращении с наркотическими средствами и психотропными веществами. В ходе её в деятельности Государственного областного учреждения здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница», осуществляющего оборот наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III, были выявлены нарушения в части допуска работников к работе с наркотическими средствами, оформления трудовых отношений с медицинскими работниками, допущенными к работе с наркотическими средствами, а также в оформлении специальных журналов по регистрации операций, в результате которых изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ.

По итогам проверки в связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главного врача ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» внесено представление.