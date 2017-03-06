В городе атомщиков мужчины умирают в 54 года

Как сообщает Отдел ЗАГС администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией, в феврале в городе атомщиков было зарегистрировано 46 актов гражданского состояния, из них: рождения – 16 (мальчиков – 9, девочек – 7), смерти – 11 (мужчин – 4, средний возраст 54 года; женщин – 7, средний возраст 76 лет).

В последний месяц зимы жители муниципалитета заключили 9 браков и 7 разводов.