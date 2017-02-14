В г.Полярном студенты филиала Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота познакомились со старейшим заповедником России

В Централизованной клубной системе г.Полярного в рамках Года экологии в России состоялась познавательная программа «Жемчужина Бурятии». В познавательной программе «Жемчужина Бурятии», приуроченной к 100-летию Баргузинского природного биосферного заповедника, приняли участие студенты филиала Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Баргузинский заповедник является старейшим заповедником России. Он создан 29 декабря 1916 (11 января 1917г.) как Баргузинский соболиный заповедник для сохранения и увеличения численности соболя.

Ребята узнали интересные факты о буром медведе, соболе - зверьке, благодаря которому этот удивительный край получил особый статус заповедной территории, бакланах, кедровках и многих других животных, населяющих заповедник. Особый интерес у студентов вызвал документальный фильм, рассказывающий о мерах, принимаемых для сохранения уникальной природы, научных исследованиях, проводимых на северо-восточном побережье Байкала, развитии российского экотуризма и об экологической обстановке в этих местах.