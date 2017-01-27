В Хибинах опять принудительно спускают лавины

27 января с 11.00 до 18.00 в Хибинах будут проводиться работы по активному воздействию на снежный покров (предупредительный спуск лавин) путём подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах № 5 и «Дорога № 7», расположенными над объездной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр.

В результате проведения работ возможен выход снежно-пылевого облака и воздушной волны в район основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр (в сторону озера Большой Вудъявр).

В указанный период времени будет временно ограничиваться движение автомобильного транспорта по основной дороге Кировск – Кукисвумчорр.

С целью обеспечения безопасности недопустимо нахождение людей и транспортных средств в опасной зоне проведения работ, в том числе на открытой местности участков основной и объездной автомобильных дорог.

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие.

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 5-57-89