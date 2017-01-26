В Хибинах прогнозируется высокая степень лавинной опасности

В связи с неблагоприятными погодными условиями (большим количеством осадков в виде снега, сильным ветром) 26 января на промышленной площадке АО «Апатит» прогнозируется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Снежный покров слабо закреплён на большинстве склонов. Обрушение возможно при незначительной дополнительной нагрузке.

С учётом сложившихся неблагоприятных погодных условий, Мурманский Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России убедительно просит северян и гостей региона воздержаться от выхода в горы (пешеходные маршруты, катание на снегоходах). «Катайтесь только в зонах разрешённого катания на оборудованных (подготовленных) склонах, не «уходите» за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов. Не катайтесь в условиях плохой видимости, при неблагоприятных погодных условиях», - просят спасатели. Они же напоминают, что лавинный контроль склонов гор (вне подготовленных трасс) за пределами городской черты и промышленных объектов не осуществляется.

С целью обеспечения личной безопасности до начала путешествия необходимо направитье уведомление в Поисково-спасательное подразделение (в городе Кировске) Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно) или адрес электронной почты: mpso@szrpso.ru. Специалисты ПСП могут предоставить консультации относительно прохождения маршрута, техники безопасности, а также сообщат о метеорологических условиях, своевременно предупредят об ухудшении погодных условий или об опасности на маршруте перед началом и во время проведения мероприятия. В дополнение к обычному снаряжению рекомендуется иметь: лавинный датчик, запасные батареи к датчику, щуп, лопата, аптечка, карта местности, средства связи, фонарик.

Непосредственно на маршруте необходимо избегать ловушек рельефа, таких как овраги, узкие кулуары, склоны над крутыми скалами. Наиболее лавиноопасны склоны крутизной от 25° до 45°.

При возникновении происшествия незамедлительно сообщите дежурному ПСП МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95.

Вызов экстренных служб с мобильного телефона по единому номеру 112. ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.