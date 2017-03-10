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Мурманская область. Арктика10.03.17 16:10

В ходе общественного рейда в торговой сеть были обнаружены многочисленные нарушения

10 марта  в Мурманске в рамках реализации партийного проекта  «Народный контроль» состоялся очередной общественный рейд в торговую сеть. На этот раз контролеры посетили магазин  «Дикси», расположенный на улице Полярные Зори. «Сегодняшний рейд решает две ключевые задачи, - сообщил  член региональной мониторинговой группы «Честная цена» Юрий Шадрин. - Первая: мониторинг и анализ практики выполнения положений федерального закона  № 273-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Проверим наличие на прилавках товаров от местных производителей и торговые наценки. И вторая: в региональную общественную приемную председателя партии обратилась жительница Мурманска, которая сообщила, что в данной торговой точке нарушаются права потребителей».

Как выяснилось в ходе рейда, и по первому, и по второму пункту к магазину есть множество претензий.

«Сначала – общие впечатления, - рассказал председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин. – В магазине грязно, проходы заставлены коробками с товарами. Причем, есть и такая продукция, которая по определению не должна находиться в коробках в торговом зале, например, охлажденная кура. Она может храниться только в холодильниках, с соблюдением определенного температурного режима. Сколько времени она пролежала в зале? Можно ли теперь употреблять её в пищу? Кроме того, один из пожарных выходов заставлен стеллажами с товарами. В книге жалоб большое количество негативных отзывов от покупателей. Очень много просроченных продуктов, причём это и мясная продукция, и хлебобулочные изделия, и овощи-фрукты».

«Особенно много «просрочки» среди куриных яиц, - продолжила член Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко. – Причём срок просрочки большой. Вот, например, на упаковке указана дата изготовления – 2 февраля, срок хранения 25 суток, а сегодня 10 марта. И таких упаковок  14 штук».

Ещё контролеры нашли в магазине порванные пакеты с сахарным песком и крупами, рыбную продукцию, которая явно была ранее разморожена, а затем снова заморожена, товары без маркировки и другие нарушения.

«Сегодняшний рейд показал, что сигнал, который мы получили от жителей,  обоснован, - сказал Юрий Шадрин, подводя итоги. – У общественных контролеров есть много замечаний к руководству этой торговой точки. Они касаются как соблюдения прав потребителей, так и выполнения норм 273 федерального закона. В частности, если говорить о местных производителях, то в магазине, например, нет вообще рыбной продукции местного производства. Ещё один пример: 100 процентов нереализованных хлебобулочных изделий возвращаются местным производителям. В общем, сети есть над чем поработать».

«И все-таки мы надеемся на конструктивный диалог с представителями торговой организации, - заключил депутат. – В ходе рейда мы зафиксировали нарушения и дали рекомендации по их исправлению руководству магазина. В ближайшее время здесь пройдёт повторный рейд, в ходе которого мы посмотрим, насколько работники торговли прислушались к нашим замечаниям. Если они сделают правильные выводы из сегодняшнего визита народных контролеров, то цель проверки будет достигнута. Если нет, то в дальнейшем общественный контроль в данной торговой точке будет осуществляться во взаимодействии с надзорными органами».

 

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