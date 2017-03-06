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Мурманская область. Арктика06.03.17 15:24

В IV международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога» примет участие делегация Мурманской области

29-30 марта в Архангельске пройдёт IV международный Арктический форум «Арктика – территория диалога». Ожидается, что в нём примут участие президент России Владимир Путин и председатель Госкомиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин. Обсуждение предстоящего форума стало первым вопросом оперативного совещания, которое провел сегодня в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Алексей Тюкавин напомнил, что неделю назад делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи – одной из крупнейших площадок в стране, где регионы представляют свои инвестиционные возможности, ищут партнёров, сравнивают работу с новейшими федеральными трендами. Первый заместитель губернатора подчеркнул, что форум в Архангельске – не менее крупное мероприятие.

Ключевая тема форума заявлена как «Человек в Арктике», под этим же заглавием пройдёт пленарное заседание, посвящённое приоритетам России в реализации арктических проектов, на котором ожидается выступление главы государства. В рамках форума пройдут мероприятия тематических блоков «Человеческий капитал», «Устойчивое развитие Арктики», «Наука и технологии», Международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России», Арктический бизнес-форум, а также Форум арктических муниципалитетов.

«Программа полностью пересекается с основными приоритетами нашей с вами работы в контексте стратегического развития Мурманской области как важнейшей составляющей Арктической зоны России. Напомню, предыдущий форум проходил в 2013 году в Салехарде. С тех пор в арктической повестке страны произошли существенные изменения, в которых наш регион принимал самое активное участие. Нам есть, что представить и обсудить на форуме и, конечно, многое необходимо услышать и узнать», – отметил Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора поручил ответственным ведомствам – прежде всего, Минэкономразвития и Министерству развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, приложить все усилия к тому, чтобы на форум регион вышел максимально подготовленным, поскольку речь идет о базовых интересах региона.

Алексей Тюкавин особо остановился на Форуме арктических муниципалитетов. В нем запланировано участие руководителей Мурманска, ЗАТО Североморск, Оленегорска.

«Прошу максимально эффективно использовать эту возможность для того, чтобы обменяться опытом с коллегами с других арктических территорий, а после – использовать полученную информацию в дальнейшей работе», – подчеркнул Алексей Тюкавин, обращаясь к главам муниципальных образований, традиционно присутствовавшим на оперативном совещании в режиме видеоконференции.

 

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