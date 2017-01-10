В кафе «Сакля» сотрудники Управления Роспотребнадзора по Мурманской области нашли лосьоны «Боярышник» и «Сила природы»

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает мероприятия по выявлению и пресечению оборота спиртосодержащей непищевой продукции, реализация которой приостановлена постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 года № 195 «О приостановлении розничной торговлиспиртосодержащей непищевой продукции».

Этим постановлением с 26 декабря прошлого года введён временный запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% сроком на 30 дней.

В Управлении организована работа «горячей линии» для граждан и предпринимателей по вопросам реализации упомянутого постановления, в том числе по фактам обнаружения указанной продукции в розничной торговле.

По информации, поступившей на «горячую линию» территориального отдела в г.г. Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе, о реализации запрещённой продукции на объектах юридического лица ООО «Катерина», должностными лицами отдела проведено контрольно – надзорное мероприятие.

В ходе проведения мероприятия обследованы объекты, принадлежащие ООО «Катерина» (кафе «Сакля» и магазин «Альянс»). При осмотре складских помещений кафе «Сакля» выявлена спиртосодержащая непищевая продукция, реализация которой приостановлена: лосьон «Боярышник» (производство ООО «Натали косметик», Российская Федерация, г.Ижевск); лосьон «Сила природы» (производство ООО «Лотта групп», Российская Федерация, г.Москва).

Товар находился в складских помещениях, доступ к нему был не ограничен; при осмотре установлено, что часть коробок вскрыты. На продукцию в количестве 7056 флаконов, общим объёмом 1220,4 литра наложен арест, складское помещение опечатано.

Законный представитель юридического лица ООО «Катерина» уведомлением вызван для составления протокола по ст.14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, после чего административные материалы будут направлены в Мончегорский городской суд для решения вопроса о конфискации.