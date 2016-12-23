В каких бы суровых условиях ты ни работал, зарплату всё равно могут ограничить «минималкой» - Верховный суд

В штаб-квартире ФНПР состоялась пресс-конференция на тему: «Социально-трудовые конфликты в России. Итоги 2016 года. Перспективы роста протестных настроений в трудовой сфере. Наиболее яркие примеры социально-трудовых конфликтов».

В пресс-конференции приняли участие Евгений Макаров, заместитель председателя ФНПР, научный руководитель центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и Александр Шершуков, секретарь ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность».

Евгений Макаров рассказал представителям СМИ, включая профсоюзные средства массовой информации, о результатах анализа и мониторинга социально-трудовых конфликтов (СТК) в стране. Он отметил, что социально-экономическая обстановка по итогам 2016 года по степени общей напряжённости трудовых отношений оценивается профсоюзами как кризисная с усиливающимися негативными тенденциями.

На пресс-конференции была дана подробная характеристика положения дел в этой связи, имея в виду: распределение и динамику СТК по федеральным округам; локализацию СТК по субъектам РФ; распределение и динамику СТК по отраслям экономики; распределение СТК по причинам возникновения; протестные действия работников в ходе СТК; рост неорганизованных протестов; размеры и структуру собственности предприятий, где проходили СТК; участие органов государственной власти в СТК; СТК в моногородах; итоги завершившихся СТК; прогноз социально-трудовой обстановки в 2017 году; наиболее резонансные СТК.

Александр Шершуков дополнил информацию о наиболее резонансных СТК. Он рассказал о роли профсоюзных организаций в проведении и результативности протестных действий; о ходе социально-трудовых протестов в последние дни в Воронеже и Алтайском крае; о попытке ростовских шахтёров «пробиться» в Москву к депутатам Госдумы РФ.

Секретарь ФНПР обратил внимание представителей СМИ на принятые осенью Верховным судом РФ два определения, согласно которым в МРОТ можно включать все виды надбавок. В некоторые суды уже поступила рекомендация руководствоваться логикой Верховного суда при рассмотрении соответствующих исков: в каких бы суровых условиях ты ни работал, зарплату всё равно могут ограничить «минималкой».

Судя по реакции профсоюзов нефтяников, энергетиков, шахтёров и многих других эти определения Верховного суда могут существенно повлиять на рост протестной активности в стране и прежде всего в северных регионах.