В Кандалакше полицейскими выявлен факт незаконного сбыта оружия

В отдел полиции поступила информация о том, что один из местных жителей собирается продать оружие. Он предполагает сбыть газовый пистолет марки «МЦРГ-1».

В ходе специальных мероприятий подозреваемый – неработающий, ранее судимый за угон автомобиля мужчина 1974 года рождения – был задержан оперативниками около дома по улице Кондрашкина в посёлке Нивский. Задержание было осуществлено в момент сделки.

Мужчина пояснил, что оружие приобрёл случайно несколько лет назад. Он решил продать пистолет, так как нуждается в деньгах. О том, что данное оружие хранить, а тем более продавать без специального разрешения нельзя, он, якобы, не знал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.