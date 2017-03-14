В Кандалакше прошёл третий этап Кубка Мурманской области по юкигассен

В минувшие выходные в Кандалакше прошел третий этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен. «Снежный циклон» захватил юг области совсем недавно: впервые этап регионального первенства прошел в Кандалакше в прошлом, 2016, году. А в нынешнем году южане были настроены решительно и в преддверии этапа регионального первенства отыграли открытый кубок города по юкигассен. Спортивное состязание приурочили к 500-летнему юбилею Кандалакши.

«Приятно отметить, что среди команд-участниц регионального этапа уже есть знакомые лица – команды-участницы прошлогодних игр, – отметила главный судья соревнований Полина Бусыгина. – Это говорит о том, что молодежь Кандалакши голосует снежками за здоровый и активный отдых».

Участниками игр стали команды рабочей молодежи Кандалакши и Полярных Зорь – компании «РУСАЛ», «Росатом», представители «РЖД» и федерации фитнеса Кандалакши, творческая команда «Войта» и другие.

По итогам соревнований два места заняли кандалакшские команды: на третьем «Войта», серебро у «РУСАЛа», а золото игр, как и год назад, взяли полупрофессиональные игроки в юкигассен – команда «Вектор» из Полярных Зорь.

Следующий этап регионального кубка пройдет в Кировске 25 марта. К участию в снежных баталиях приглашается молодежь Кировска и Апатитов. Заявки на участие подаются по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru.

26 марта на новом лыжном стадионе близ санатория «Тирвас» состоятся финальные игры сезона. Туда съедутся лучшие команды со всех четырех отборочных этапов. Команда-победитель Кубка Мурманской области отправится в финский Кемиярви на Чемпионат Европы по юкигассен.

Игры областного кубка проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Напомним, старт традиционному Кубку Мурманской области по юкигассен был дан в Мурманске: 11 и 12 февраля там состоялись первые игры областных соревнований. 5 марта в Мончегорске прошел второй этап Кубка.