РАМКИ ЗАКОНА: Быть свидетелем совсем непросто, или Как выдержать давление системы правосудия«Русская весна» - в Мурманске отметят День воссоединения Крыма и города-героя Севастополя с исторической Родиной – Россией
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.03.17 14:22

В Кандалакше прошёл третий этап Кубка Мурманской области по юкигассен

В минувшие выходные в Кандалакше прошел третий этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен. «Снежный циклон» захватил юг области совсем недавно: впервые этап регионального первенства прошел в Кандалакше в прошлом, 2016, году. А в нынешнем году южане были настроены решительно и в преддверии этапа регионального первенства отыграли открытый кубок города по юкигассен. Спортивное состязание приурочили к 500-летнему юбилею Кандалакши.

«Приятно отметить, что среди команд-участниц регионального этапа уже есть знакомые лица – команды-участницы прошлогодних игр, – отметила главный судья соревнований Полина Бусыгина. – Это говорит о том, что молодежь Кандалакши голосует снежками за здоровый и активный отдых».

Участниками игр стали команды рабочей молодежи Кандалакши и Полярных Зорь – компании «РУСАЛ», «Росатом», представители «РЖД» и федерации фитнеса Кандалакши, творческая команда «Войта» и другие.

По итогам соревнований два места заняли кандалакшские команды: на третьем «Войта», серебро у «РУСАЛа», а золото игр, как и год назад, взяли полупрофессиональные игроки в юкигассен – команда «Вектор» из Полярных Зорь.

Следующий этап регионального кубка пройдет в Кировске 25 марта. К участию в снежных баталиях приглашается молодежь Кировска и Апатитов. Заявки на участие подаются по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru.

26 марта на новом лыжном стадионе близ санатория «Тирвас» состоятся финальные игры сезона. Туда съедутся лучшие команды со всех четырех отборочных этапов. Команда-победитель Кубка Мурманской области отправится в финский Кемиярви на Чемпионат Европы по юкигассен.

Игры областного кубка проводятся по правилам международного альянса. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Напомним, старт традиционному Кубку Мурманской области по юкигассен был дан в Мурманске: 11 и 12 февраля там состоялись первые игры областных соревнований. 5 марта в Мончегорске прошел второй этап Кубка. 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 552 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«В ритме сердца». Художественный фильм (16+)23:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)00:00Специальный репортаж (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ 2016 году 23% россиян хранили сбережения в наличной формеЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всего-PRO ВалютуКурс евро снизился на 52 копейки, доллара – почти на 18 копеекКуда цены на нефть рубль заведут?-PRO ЭнергетикуУвеличение выручки ПАО «МРСК Северо-Запада» обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчётов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствияНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 мартаМурманское УФАС России возбудило дело в отношении АО «Мурманэнергосбыт» за взимание платы за услугу отопления с граждан в Кандалакше-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения