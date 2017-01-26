В Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»
10 февраля в Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Состязания проводятся ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к занятиям спортом, популяризации, развития и поддержки лыжного спорта.
По традиции, соревнования пройдут на левом берегу реки Нива, где встретятся команды школ Кандалакшского района.
В соответствии с положением о проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», команды, ставшие победителями и призерами в командном первенстве, допускаются к участию в региональном этапе, который состоится в Кандалакше с 24 по 26 февраля
Подготовка к региональному этапу лыжных гонок уже началась. На днях в администрации Кандалакшского района состоялся оргкомитет, на котором были рассмотрены организационные вопросы проведения состязаний, в том числе, обеспечение участников в случае необходимости медицинской помощью и соблюдение правопорядка во время соревнований.