В Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

10 февраля в Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Состязания проводятся ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к занятиям спортом, популяризации, развития и поддержки лыжного спорта.

По традиции, соревнования пройдут на левом берегу реки Нива, где встретятся команды школ Кандалакшского района.

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», команды, ставшие победителями и призерами в командном первенстве, допускаются к участию в региональном этапе, который состоится в Кандалакше с 24 по 26 февраля 2017 г .

Подготовка к региональному этапу лыжных гонок уже началась. На днях в администрации Кандалакшского района состоялся оргкомитет, на котором были рассмотрены организационные вопросы проведения состязаний, в том числе, обеспечение участников в случае необходимости медицинской помощью и соблюдение правопорядка во время соревнований.