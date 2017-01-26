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Мурманская область. Арктика26.01.17 07:40

В Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда»

10 февраля в Кандалакше состоится муниципальный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». Состязания проводятся ежегодно в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения  детей и подростков к занятиям спортом, популяризации, развития и поддержки лыжного спорта.

По традиции, соревнования пройдут на левом берегу реки Нива, где встретятся команды школ Кандалакшского района.

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», команды, ставшие победителями и призерами в командном первенстве, допускаются к участию в региональном этапе, который состоится в Кандалакше с 24 по 26 февраля  2017 г.

Подготовка к региональному этапу лыжных гонок уже началась. На днях в администрации Кандалакшского района состоялся оргкомитет, на котором были рассмотрены организационные вопросы проведения состязаний, в том числе, обеспечение участников в случае необходимости медицинской помощью и соблюдение правопорядка во время соревнований.

 

 

 

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