В Кандалакше тушили магазин

10 января около 16 часов на пульт дежурной службы «01» Кандалакши поступила информация о возгорании магазина, расположенного на ул. Кандалакшское шоссе, 31. В результате пожара в торговом зале магазина закопчена стена на площади 0,3 кв. метров и обгорели электропровода по длине 2 п. метров.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 11 человек личного состава, 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».