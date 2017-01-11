Мурманская область. Арктика11.01.17 07:25
10 января около 16 часов на пульт дежурной службы «01» Кандалакши поступила информация о возгорании магазина, расположенного на ул. Кандалакшское шоссе, 31. В результате пожара в торговом зале магазина закопчена стена на площади
0,3 кв. метров и обгорели электропровода по длине 2 п. метров.
В Кандалакше тушили магазин
10 января около 16 часов на пульт дежурной службы «01» Кандалакши поступила информация о возгорании магазина, расположенного на ул. Кандалакшское шоссе, 31. В результате пожара в торговом зале магазина закопчена стена на площади
На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 11 человек личного состава, 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области».
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