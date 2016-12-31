В Кандалакше во время пожара погиб малыш

В вечернее время 30 декабря 2016 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение о смерти ребёнка 2015 года рождения, погибшего в результате пожара, произошедшего в одной из квартир, расположенных по улице Чкалова в Кандалакше. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В квартире также находились двое малолетних детей, которые были спасены в ходе тушения пожара и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.