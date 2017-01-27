В каждом муниципальном образовании Мурманской области быть созданы условия для регулярных занятий спортом – губернатор Марина Ковтун

В каждом муниципальном образовании Мурманской области должны быть созданы условия для регулярных занятий спортом. Такую стратегическую задачу губернатор Марина Ковтун поставила перед региональным комитетом по физической культуре и спорту в ходе рабочей встречи с главой ведомства Светланой Наумовой.

«Мы должны поставить перед собой задачу, чтобы в каждом муниципальном образовании были условия для занятий спортом, современные и доступные спортивные сооружения», – подчеркнула Марина Ковтун.

В ходе встречи Марина Ковтун и Светлана Наумова обсудили итоги работы комитета и планы на 2017 год.

Светлана Наумова сообщила, что за три года в Мурманской области построено девять новых современных спортивных объектов. В 2016 году проведено 246 спортивных мероприятий различного уровня.

«2016 год стал для нас важной вехой по внедрению комплекса ГТО. Мы сконцентрировались на создании 17 центров тестирования муниципального уровня. Это очень важно для школьников, потому что за сдачу норм ГТО они получают дополнительные баллы по ЕГЭ и ГИА. Это важный аспект для успешного поступления в вузы и сузы», – рассказала Светлана Наумова.

Перспективными задачами в сфере развития спорта Светлана Наумова назвала преобразование 17 муниципальных спортивных школ Мурманской области в организации спортивной подготовки, а также развитие студенческого спорта.