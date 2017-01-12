12 января в Кировске объявлена лавинная опасность в лавинных очагах №№ 17-23 (гора Юкспор, от места пересечения основной автомобильной дороги Кировск – Кукисвумчорр и объездной автомобильной дороги над улицей Комсомольская до КПП-2 Объединённого Кировского рудника). В указанных лавинных очагах возможен самопроизвольный сход лавин.

В период лавинной опасности недопустимо нахождение людей в опасных зонах: непосредственно у подножья горы Юкспор (на всей протяжённости), во всех гаражных строениях, расположенных за объездной дорогой над улицами Кирова и Комсомольская. Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!».

С целью обеспечения безопасности дорожного движения в период действия лавинной опасности возможно полное прекращение движения по объездной автомобильной дороге над улицей Кирова и улицей Комсомольская на всей протяжённости до КПП-2 Объединённого Кировского рудника, сообщает администрация г.Кировска.

12-13 января погоду Мурманской области будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море, над Скандинавией и Баренцевым морем. В нашем регионе ожидается местами снег, 12 января порывистый ветер.