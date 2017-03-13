В Кировске открывается фестиваль «Успешные люди много читают»

15 марта в Кировске начнётся открытый муниципальный фестиваль «Успешные люди много читают». Среди его задач – воспитание уважения к книге и повышение интереса к чтению.

«Даже если снижение интереса к чтению является общемировой тенденцией, мы не вправе с этим смириться, так как несём ответственность перед будущими поколениями за сохранение русской литературы, её гуманистического потенциала», - отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В рамках фестиваля планируется работа двух площадок, где будут обсуждаться проблемы формирования и развития у учащихся мотивации к чтению, воспитания уважения к книге и включения чтения в структуру приоритетных культурных потребностей учащихся, вовлечения в круг читателей учащихся, учителей, родителей. Также будут продемонстрированы модели образовательного пространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и взрослых на основе общего интереса к книге.

Организаторы приглашают принять участие в работе фестиваля работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и педагогических работников образовательных организаций, всех заинтересованных лиц.

Открытие фестиваля «Успешные люди много читают» состоится в Кировске 15 марта в 11.00 в Хибинской гимназии (ул. Олимпийская, 57а). Вторая площадка начнет работать с 13.20 во Дворце культуры (ул. Мира, 7).