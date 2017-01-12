В Кировске отметят всероссийский День снега

15 января - всероссийский День снега. Этот праздник будут отмечать и в Кировске, который станет главной площадкой проведения в Мурманской области.

Кировск – один из тридцати городов Российской Федерации, которым Министерство спорта РФ делегировало мероприятие. Этот необычный праздник, который называют ещё Днем зимних видов спорта, проводят в нашей стране третий год подряд. Россия отмечает его вместе с мировым сообществом в рамках международного Дня снега (World Snow Day).

Зимой 2012 года мир впервые отметил День снега. Время проведения мероприятия выбрано не случайно. В середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, а авторы идеи решили таким образом привлечь как можно большее число людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу. В первом, официальном чествовании Дня снега приняли участие около двадцати стран, а уже в этом году поддержать проект решили более 40 стран мира.

Причём, присоединяются к нему не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие, как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег. Хотя праздник молодой, он уже имеет свои традиции – это старты на лыжах, коньках, соревнования на сноубордах, групповые, одиночные и семейные состязания.

Место проведения Дня снега в Кировске – северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Участников и зрителей ждет культурная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры, выставка изделий народного промысла, горячий чай и много позитива! Приходите, не пожалеете.

Программа всероссийского Дня снега. 11.30-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.15 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.35 – фристайл, показательные выступления; 12.50 – горнолыжный спорт - полоса препятствий; 13.20 –зимняя семейная эстафета; 13.50- ски-альпинизм, показательные выступления; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.