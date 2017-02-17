В Кировске проходит областной спортивно-туристский этнографический слёт обучающихся

Сегодня начал свою работу областной спортивно-туристский этнографический слет обучающихся. Он проходит в Кировске на туристической базе центра детского творчества «Хибины».

В слёте принимают участие команды из Мурманска, Кировска, Снежногорска и Мончегорска. В составе каждой команды пять учащихся в возрасте 10-11 лет и руководитель. Мероприятие проводится для популяризации туризма, активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы образовательных организаций региона, воспитания патриотизма и гражданственности, формирования бережного отношения к героическому прошлому родного края.

На протяжении трех дней ребята будут принимать участие в различных состязаниях, в числе которых этнографическая игра «Саами – северный народ», полоса препятствий, эстафета с элементами основ военной службы, кулинарный поединок и многое другое.

Проект реализуется Союзом детских и молодежных общественных объединений Кировска, победителем конкурса проектов (программ) молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год, при поддержке регионального министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям.