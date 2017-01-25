В Колэнерго вновь введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий

По прогнозам синоптиков сегодня в Мурманске и на западе региона ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 22-27 м/с, снег, метель. На побережье скорость ветра может достигать в порывах 30 м/с.

В связи с прогнозируемым ухудшением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения в регионе.

Сегодня с 14 часов по решению оперативного штаба в Колэнерго действует режим повышенной готовности. В энергокомпании осуществляется мониторинг фактических метеоусловий. Специалисты компании проводят внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи, находящихся в зонах возможных рисков.

Подготовлены дополнительные оперативные бригады, резервные источники электроснабжения, спецтехника, аварийный запас.

МРСК Северо-Запада обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Опасно для жизни приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе, чем на расстояние 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.