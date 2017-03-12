Мурманская область. Арктика12.03.17 18:25
В Колэнерго введён режим повышенного контроля в связи с ухудшением метеоусловий
По прогнозам синоптиков в Мурманске ожидается усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 24 м/с, на побережье Кольского полуострова - до 30-34 м/с, сильный снег, метель.
В связи с прогнозируемым осложнением метеорологической обстановки филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» принимает дополнительные меры для минимизации возможных последствий и предотвращения нарушения электроснабжения потребителей.
С 16 часов 45 минут 12 марта в Колэнерго введён режим повышенного контроля. На предприятии осуществляется непрерывный мониторинг фактических метеоусловий.
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8- 800-333-02-52.
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