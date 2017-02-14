В Кольском районе в рамках Всероссийского дня зимних видов спорта определили «Царя горы»

12 февраля по всей России прошли мероприятия Всероссийского дня зимних видов спорта, посвящённого 3-й годовщине со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

В этот день в разных городах нашей страны проходили соревнования и массовые физкультурные мероприятия популяризирующие самые разные зимние виды спорта: хоккей, бег на коньках, фигурное катание, сноуборд и, конечно, лыжи.

Детско-юношеская спортивная школа Кольского района отметила День зимних видов спорта необычной лыжной гонкой под названием «Царь горы». Образцом для этого старта послужил финальный подъём в гору Альпе де Чермис на престижнейшей лыжной многодневке Тур де Ски.

Сначала спортсмены должны были пробежать гладкую гонку. Затем, по итогам первого забега лучшие лыжники стартовали в горнолыжный подъём.

Соревнования получились необычайно зрелищными и увлекательными. Титул «Царь горы» в итоге достался Даниилу Анисимову, быстрее всех преодолевшему подъём в гору.

По возрастным группам победителями стали: Скрипченко Никита, Ястремская Василиса, Емельянов Ян, Лозовская Василиса, Лоненко Эдик, Анисимов Даниил, Мальцев Максим, Митряева Мария, Иванов Матвей.

Серебряные медали получили: Матрехин Александр, Арзуманян Стелла, Луньев Кирилл, Леоненко Лиза, Ненахов Глеб, Белов Сергей, Мещеряков Артём, Пономарева Полина, Корецкий Алексей.

Третью ступень пьедестала заняли: Бодухин Илья, Арзуманян Белла, Меримерин Никита, Гавриленко Дарья, Колесников Максим, Кунегин Леонид, Чечет Катя.

Все участники соревнований получили сертификаты участников Всероссийского Дня зимних видов спорта и сладкие призы. Победителям и призёрам были вручены медали и грамоты, сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.