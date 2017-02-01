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Мурманская область. Арктика01.02.17 14:14

В Кольском районе вынесен обвинительный приговор браконьеру за убийство трёх лосей

В полицию г.Колы обратился инспектор охотнадзора с сообщением об обнаружении следов разделки туши лося на территории Кольского района. Сотрудниками полиции был осуществлен выезд на место происшествия. На указанном инспектором месте были обнаружены останки трёх лосей, в том числе головы и шкуры убитых животных.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области был проведён ряд экспертиз останков лосей. В одной из голов были обнаружены два фрагмента пули, путем сложения которых эксперт установил, что выстрелы в животных осуществлялись из нарезного охотничьего ружья.

По оценке экспертов ущерб, причиненный охотничьим угодьям Российской Федерации, составил 360 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее не судимый житель посёлка Верхнетуломский 1975 года рождения, убивший животных. Полицейские провели обыск по месту его жительства и обнаружили замороженное лосиное мясо, а также карабин марки «Вепрь-223», из которого были произведены выстрелы.

По факту в отношении северянина дознавателем ОМВД России по Кольскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Охотник признался в совершении преступления. По словам мужчины, он знал, что в зимнее время охота на лосей запрещена, однако когда он увидел следы животных, то не смог удержаться и проехал на снегоходе за ними. Туши лосей он разделал и забрал с собой только мясо.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Кольским районным судом житель посёлка Верхнетуломский признан виновным в совершении преступления, ему назначено уголовное наказание в виде штрафа в сумме 250 тысяч рублей.

 

 

 

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