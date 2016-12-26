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Мурманская область. Арктика26.12.16 13:44

В Ковдоре инвалида ограбили в его же квартире

В Ковдорском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. В отдел полиции поступило заявление от жителя города Ковдора 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что на него было совершено разбойное нападение в его квартире по улице Комсомольская.

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. В ходе беседы с потерпевшим они выяснили, что злоумышленник проник в жилище через незапертую дверь. Потерпевший является инвалидом-колясочником, не всегда имея возможность самому впускать посетителей, он оставляет дверь открытой.

Нападение было совершено рано утром. У злоумышленника был намотан на лицо шарф. Он, угрожая ножом потерпевшему, потребовал передачи имеющихся в доме денежных средств. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдал 15 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность предполагаемого преступника и задержали его. Неработающий 35-летний гражданин уже был ранее судим за разбой и распространение наркотиков. Полицейские выяснили, что у него с потерпевшим были общие знакомые, поэтому подозреваемый знал о свободном доступе в квартиру и физическом состоянии ее хозяина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем МО МВД России «Полярнозоринский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ  «Разбой». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 10 лет.

 

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