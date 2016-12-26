В Ковдоре обрушилась горная порода. Люди не пострадали

24 декабря в 10 часов 56 минут в карьере рудника ковдорского предприятия при проведении горных работ на горизонте + 118 метров с высоты 12 метров произошёл вывал горной массы по плоскости скольжения объёмом около 200 кубометров.

На момент ведения погрузочных работ у подножия данного горизонта находились автосамосвал и экскаватор, в результате автосамосвал получил механические повреждения. Водитель и экипаж экскаватора не пострадали. Для расследования инцидента создана комиссия под председательством технического директора предприятия. С материалами расследования можно ознакомиться по его завершению.

Для более безопасного ведения горных работ в настоящее время ведутся горные работы по расширению границ карьера, согласно утвержденного проекта «V очередь расширения карьера «Железный» с отработкой запасов до абсолютной отметки -660 метров», который получил положительные заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России». В данном проекте предусматривается ведение горных с более пологими углами откосов уступов и бортов в целом.