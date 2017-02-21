В Ковдоре северянка оштрафована на 3 тысячи рублей за оскорбления, размещённые в соцсети «ВКонтакте»

По постановлению прокурора Ковдорского района мировым судом Ковдорского судебного участка жительница Ковдора привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ.

Проверка показала, что одна из жительниц города, испытывая неприязненные отношения к другой женщине, разместила на странице социальной сети «ВКонтакте» в группе «Анонимная палата Ковдор» текст, в котором содержались слова, адресованные ей в неприличной грубой форме, которые являлись оскорбительными, унижающими честь и достоинство.

Виновной назначен административный штраф в размере 3000 рублей.

Кроме того, за оскорбления лиц, как выраженных в СМС-сообщениях, так и высказанных лично по постановлениям прокуратуры района мировым судом Ковдорского судебного участка в феврале 2017 года привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ещё 2 лица. Виновным лицам назначен административный штраф в размере 1000 рублей каждому.