В Ковдоре выбрали «Лидера XXI века»

В Ковдорском районе прошёл X муниципальный конкурс «Лидер XXI века» среди детских и молодёжных общественных объединений Ковдорского района и органов ученического самоуправления образовательных организаций. Участники конкурса продемонстрировали свои лидерские качества и организаторские способности, умение работать в команде, находить решение социальных проблем района, разрабатывали смету на проведение акции.

8 февраля в актовом зале администрации Ковдорского района состоялось подведение итогов конкурса. В торжественной церемония награждения победителей конкурса принял участие временно исполняющий обязанности главы Ковдорского района Роман Васильевич Дурягин.

Награды и грамоты участникам возрастной группы 14-17 лет получили:

- в номинации «Специальный приз» - Иванцова Алёна – волонтёр клуба «Вожатый» ГДК;

- за III место – Данилкин Егор – член клуба «Старшеклассник» МБОУ ООШ № 2,

- II место - Падеева Карина – член совета старшеклассников МБОУ СОШ № 1,

- I место - Дорошенко Екатерина – волонтёр клуба «Вожатый» ГДК.

Победители возрастной группы 18-25 лет:

- в номинации «Специальный приз» - Артёменко Дмитрий – волонтёр добровольческого движения «Импульс» ГДК;

- за III место – Жилевич Олеся – член совета по реализации государственной молодёжной политики при главе Ковдорского района;

- II место - Яковлева Нина – волонтёр добровольческого движения «Импульс» ГДК;

- I место - Камардинова Елена – член совета молодых специалистов АО «Ковдорский ГОК».

Победители и призёры конкурса будут представлять Ковдорский район на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».