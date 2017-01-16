Мурманская область. Арктика16.01.17 14:59
В крещенскую ночь движение транспорта в Мурманске ограничат
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января будет запрещена остановка транспортных средств по проспекту Героев-североморцев, от остановки «Семёновское озеро» до улицы Туристов в обоих направлениях.
Также в указанное время будет запрещен правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе и въезд на проспект Героев-североморцев с Верхнеростинского шоссе.
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