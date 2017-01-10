Мурманская область. Арктика10.01.17 11:29
В Ленинском округе Мурманска повреждён водовод диаметром 600 мм
ГОУП «Мурманскводоканал» сообщает, что в связи с устранением повреждения на водоводе диаметром 600 мм 10 января ночью до устранения аварии была прекращена подача холодной воды по адресам: ул. Александра Невского, Нижнеростинское шоссе, Угольная база, 9, 11, Портовый пр., 2 и ул. Ладыгина, 5.
Работы ведутся на Нижнеростинском шоссе в районе остановочного комплекса общественного транспорта «Угольная база».
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