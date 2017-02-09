В Ловозеро отметили Международный день саамов

6 февраля в культурной столице саамов – селе Ловозеро состоялись мероприятия, посвященные празднованию Международного дня саамов.

Мероприятия начались с праздничного шествия по улице Советская от здания администрации сельского поселения Ловозеро до Ловозерского национального культурного центра, где состоялось торжественное открытие праздника.

Почётное право поднять саамский флаг было предоставлено потомственному оленеводу Семену Галкину.

С приветственным словом к жителям и гостям села Ловозеро обратился председатель Мурманской областной Ддмы Сергей Дубовой. Он тепло поздравил присутствующих с праздником, подчеркнув, что в жизни нашего северного края малочисленный народ саами занимает особое место.

«Его судьба – неразделимая часть нашей общей истории. В ней мужество, трудолюбие, щедрость и сила духа саами», – отметил Сергей Дубовой.

К поздравлениям присоединилась заместитель председателя думы Наталия Ведищева, отметив, что саами – это уникальный народ со своей неповторимой, самобытной культурой и вековыми традициями.

Также с приветствием выступили заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов, который зачитал Памятный адрес от заместителя губернатора Мурманской области Анатолия Векшина, глава Ловозерского района Александр Шестак и глава сельского поселения Ловозеро Николай Курзенев.

Организаторы подготовили для гостей праздника яркую концертную программу, фотовыставку «Мелодия саамской жизнь», выставку-ярмарку изделия прикладного творчества и угощение блюдами национальной саамской кухни.

Позже на базе Ловозерского национального культурного центра состоялся круглый стол «Вековые традиции кольских саамов: от сердца к сердцу». В мероприятии приняли участие представители Мурманской областной думы, правительства Мурманской области, администрации Ловозерского района, ГОБУ «Центр народов Севера», учреждений культуры и саамской общественности.

Участники круглого стола обсудили вопросы поддержки традиционной народной культуры народов Кольского Севера, международное сотрудничество, меры поддержки предпринимательской активности среди представителей коренного народа саами.

Далее гости праздника смогли посетить Северный национальный колледж, который открыл двери для желающих познакомиться с его работой.

Праздничные мероприятия завершились спектаклем «Солнце над тундрой» на стихи и музыку Ивана Матрехина, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области, который переложил на музыку произведение Павла Юрьева «Сказка о солнце».