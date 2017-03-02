Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор в феврале трудился ударно. Более 25 мероприятий посетили молодые и амбициозные, начинающие предприниматели, уже успешные бизнесмены и руководители, а также те, кто только планирует начать дело и находится в поиске путей реализации своих идей. Все тренинги, семинары и круглые столы для участников были абсолютно бесплатны, а вот полученные знания, навыки, умения и контакты при их грамотном использовании могут стать бесценными.

Всего в феврале Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор провёл 12 круглых столов, 2 образовательных курса, 2 семинара, 10 тренингов. Темы обучающих мероприятий абсолютно разные: это и лидерство, и грамотное управление временем, и общие вопросы ведения предпринимательской деятельности, маркетинг, личностный рост, использование туристического потенциала региона, а также нестандартные формы ведения бизнеса. Разнообразие тем позволило охватить разные целевые аудитории и обеспечить исключительную емкость процесса обучения.

Безусловно, все темы тренеры и ученики рассматривали на реальных примерах, на существующем опыте, а семинары проходили в формате оживленных дискуссий и практических занятий. И конечно, все это проходило в формате активной групповой работы, что уже само по себе развивает командный дух, учит концентрировать внимание, способствует сплоченности участников мероприятий, более эффективной совместной деятельности. Все это имеет большое значение для ведения предпринимательской деятельности и создания своей команды.

В мероприятиях бизнес-инкубатора в феврале приняли участие более 380 человек. Спикерами выступили ведущие бизнес-тренеры, специалисты Мурманской области: Владимир Воронович (тренинговый центр «РОСТ»), Марина Мыжерицкая (Мурманский тренинговый центр), Артур Королев, Антон Шамшин (руководитель международного фестиваля «Птица БАРЕНЦ»), Максим Аверьянов (специалист в сфере госзакупок), Юлия Черничук ( практикующий психолог, тренер).

Директор Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора Андрей Шарков, который также выступил в роли тренера, высоко оценивает результаты проведенных мероприятий в феврале. По словам руководителя, теперь бизнес-инкубатор надеется на урожайную на бизнес-идеи весну, ведь из 380 участников мероприятий многие уже всерьёз задумались над открытием своего дела.