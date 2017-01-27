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Мурманская область. Арктика27.01.17 16:44

В минувшем году в Мурманской области вступили в брак более 5700 пар

В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют 18 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований.

В 2016 году в Мурманской области зарегистрировано 8617 записей актов о рождении и 8752 – о смерти.

В Мурманске, Оленегорске, Печенгском районе, Североморске, Александровске, Островном, Заозерске и Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

В 2016 году в Мурманской области зарегистрировано 4160 записей актов о расторжении брака. Вступить в брак в 2016 году пожелали 5712 пар.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 59 ритуалов серебряных и золотых свадеб, прочитали 13 лекций, готовили для публикации статьи и консультации в печатных изданиях, выступления на радио и телевидении.

Отделы ЗАГС и Министерство юстиции Мурманской области обработали 97 182 заявления граждан и запросов учреждений и организаций о выдаче документов.

 

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