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Мурманская область. Арктика09.01.17 17:24

В Мончегорске cеверянин поздравил бывшую жену с Рождеством, зверски избив её

В ОМВД России по г.Мончегорску обратилась местная жительница 1980 года рождения. Заявительница рассказала полицейским, что 7 января её избил бывший супруг, придя к ней в гости в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина бил её по голове металлической сушилкой для посуды, а также наносил удары руками и ногами по телу. В результате северянка получила травмы в виде переломов и ушибов.

Полицейскими подозреваемый в причинении вреда здоровью был задержан и доставлен в отдел полиции. Ранее не судимый безработный житель Мончегорска 1980 года рождения признался в совершении правонарушения и объяснил, что пришёл к бывшей супруге в гости. В ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений он приревновал её и поэтому избил.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

 

 

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