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Мурманская область. Арктика20.01.17 09:52

В Мончегорске инвалида детства ограбил его знакомый

В полицию Мончегорска поступило сообщение об ограблении. Мужчина 1990 года рождения, инвалид детства, сообщил, что из его квартиры открыто был похищен телевизор стоимостью 15,5 тысячи рублей.

Сотрудники полиции установили, что хищение техники совершил знакомый потерпевшего, с которым они вместе распивали спиртные напитки. Когда гость собрался уходить домой, он забрал с собой телевизор, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего.

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении ранее судимого жителя Мончегорска по месту его жительства в этот же день и изъяли похищенный телевизор, который мончегорец 1987 года рождения планировал продать, однако не успел.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

 

 

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