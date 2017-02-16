В Мончегорске пройдёт III региональный конкурс исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек»

18 февраля в 12.00 в детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца состоятся конкурсные прослушивания III регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек».

Учредителем конкурса выступает комитет по культуре и искусству Мурманской области.

В конкурсе примут участие 40 учащихся детских школ искусств Мурманской области в возрасте от 7 до 15 лет.

В современной обработке и аранжировке с использованием цифровых технологий учащимися-солистами и инструментальными ансамблями будет исполнена музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иогана Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя; популярная эстрадная музыка Нино Рота, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского.

В составе ансамблей будут представлены такие музыкальные инструменты, как синтезатор, цифровое пианино, флейта, фортепиано, домра, гитара, скрипка, саксофон, электрогитары.

Подведение итогов конкурса состоится в 16.30.