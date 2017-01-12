В морском порту Кандалакши с 25 января вводятся ледовые ограничения

В акватории морского порта Кандалакши и на подходах к нему с 00.00 мск 25 января 2017 года вводятся ограничения (Ice3) для судов, следующих в/из порт.

Согласно распоряжению капитана порта Виктора Бородачева, разрешено плавание судов с ледовым классом не ниже Ice3 по классификации Российского морского регистра судоходства или аналогичного класса иных классификационных обществ, суда с ледовым классом Ice 1 и Ice 2 допускаются к плаванию только под проводкой ледоколов.