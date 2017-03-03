В Москве обсудили перспективы международного сотрудничества в Арктике

2 марта в Москве состоялся экспертный круглый стол на тему «Форум «Арктика – территория диалога» как площадка для обсуждения вопросов международного экономического сотрудничества в Арктике». Встреча стала продолжением серии мероприятий в преддверии Международного арктического форума «Арктика - территория диалога», который пройдёт в Архангельске 29-30 марта.

В круглом столе приняли участие: А.В. Цыбульский, заместитель министра экономического развития РФ; В.В. Барбин, посол по особым поручениям МИД РФ; Д.Г. Храмов, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»; М.П. Навдаев, советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, руководитель Молодежного форума; С.Т. Ходько, руководитель дирекции развития проектной деятельности «Росконгресс».

Участники круглого стола обсудили темы международного сотрудничества в Арктике, привлечения молодёжи к арктическим инициативам, организации транспортного сообщения, реализации крупных инвестиционных проектов в регионе, а также призвали всех присоединиться к продолжению конструктивного обсуждения по этим и другим актуальным вопросам в рамках грядущего международного Форума «Арктика – территория диалога».

А.В. Цыбульский, заместитель министра экономического развития РФ: «Форум «Арктика – территория диалога» станет одной из ведущих дискуссионных площадок для рассмотрения проблем и перспектив развития инвестиционной привлекательности арктической зоны. В рамках деловой программы Форума планируется 13 основных мероприятий. Помимо этого, организаторами разработана насыщенная культурная программа. Мы ожидаем около 1500 гостей из 14 стран, что подчеркивает высокий международный статус форума».

Необходимость открытого обсуждения вопросов арктической повестки на международном уровне подчеркнул и В.В. Барбин, посол по особым поручениям МИД РФ: «Форум в Архангельске вызвал серьеёный интерес со стороны мирового сообщества. Мы ожидаем присутствия представителей всех арктических государств. Помимо глав Финляндии и Исландии, вице-премьера Китая и премьер-министра Швеции на уровне руководства МИД своё участие недавно подтвердили главы МИД Норвегии и Дании. Важно, что иностранные гости будут не просто присутствовать на форуме, но и выступать. Это подтверждает, что деловая программа форума актуальна с точки зрения международной повестки, а также демонстрирует направленность мирового сообщества на конструктивный диалог по арктической теме».

В ходе круглого стола участники также затронули тему привлечения молодёжи к арктическим инициативам. М.П. Навдаев, руководитель Молодёжного форума: «Молодежный форум «Арктика. Сделано в России» впервые пройдёт на полях такого значимого международного события как форум «Арктика – территория диалога». Участие в молодёжном форуме примут 180 человек –представители России, стран арктического совета, а также Японии, Италии, Мексики, Китая. Команды, сформированные из молодых учёных, геологов, энергетиков, экономистов, представителей коренных народов Крайнего Севера и международного сообщества, выдвинут свои предложения по практической реализации концепции развития опорных зон».

Д.Г. Храмов, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк», рассказал о передовом опыте компании не только в реализации производственных проектов, в частности, «Ямал СПГ», но и в обеспечении комфортной среды обитания для коренных народов Севера. Обсуждая значимость форума «Арктика – территория диалога» как площадки для взаимодействия власти и бизнеса, руководитель дирекции развития проектной деятельности «Росконгресс» С.Т. Ходько также выразил надежду, что форум станет ключевым событием для развития инфраструктуры Архангельска и других северных территорий России.